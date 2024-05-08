Milletvekili adayı Ayten Dönmez terör soruşturmasında beraat etti

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den milletvekili adayı gösterdiği ve PKK soruşturmasında tutuklanan Ayten Dönmez, beraat etti.

Milletvekili adayı Ayten Dönmez terör soruşturmasında beraat etti

Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den milletvekili adayı Ayten Dönmez, PKK tarafından eğitildikten sonra yasa dışı yollarla 'ye girdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Dönmez'e terör örgütü üyeliğinden dava açıldı.

örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğraflarda olduğu da ileri sürülen Dönmez, mahkemede fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını savundu.

Yapılan incelemlerde de Dönmez'in terör örgütüyle bir ilgisi bulunmadığı anlaşıldı ve beraat kararı verildi.
Mahkeme, Dönmez'in tazminat isteme hakkı bulunduğu belirtti.

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