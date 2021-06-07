Milletvekili Ahmet Şık'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir yayında sarf ettiği iddia olunan, ‘Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir. Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AK Parti bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur’ şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık daha sonra partisinden istifa etti. 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.