Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı, CHP'li Enis Berberoğlu gözaltında

Son dakika haberi! Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, milletvekillileri düşürülen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

BERBEROĞLU GÖZALTINDA

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, gözaltına alındı.

Enis Berberoğlu polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.



CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.



HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

