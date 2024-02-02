Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı (KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları sorgulama)

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS-2024/3 tercihlerinin açıklanmasının ardından sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı (KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları sorgulama)

2024/3 tercih sonuçlarıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS-2024/3 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2024/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/3 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı (KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları sorgulama) - 1

KADRO DAĞILIMI

ÖSYM Başkanlığınca tamamlanan yerleştirme ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) olmak üzere toplam 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.

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