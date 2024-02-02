Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı (KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları sorgulama)

KADRO DAĞILIMI



ÖSYM Başkanlığınca tamamlanan yerleştirme ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) olmak üzere toplam 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.