Milli parklara ziyaretçi akını

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki milli parklar ile tabiat parkları 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.



Tatil süresince akına uğrayan söz konusu alanları 2 milyon 906 bin 385 kişi ziyaret ederken, 278 bin 748 ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Tabiat Parkı, en fazla ilgi gören yer oldu.



Bu bölgeyi 274 bin 689 ziyaretçiyle Beydağları Sahil Milli Parkı, 273 bin 342 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı, 142 bin 380 ziyaretçiyle Beyşehir Gölü Milli Parkı ve 100 bin 15 ziyaretçiyle Burç Tabiat Parkı izledi.



Ziyaretçilerine hem yaz hem de kış aylarında ayrı güzellikler sunan Abant Gölü Milli Parkı’nı 91 bin 300, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı 87 bin 540, Şamlar Tabiat Parkı’nı 70 bin 505, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nı 59 bin 110, Meryemana Tabiat Parkı’nı 55 bin 254 kişi ziyaret etti.



Korunan alanlar, geçen yıl bayram tatilinde 1 milyon 333 bin 718 kişiyi ağırlamıştı.

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