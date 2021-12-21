Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? (Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?)

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2022 ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Milli Piyango yılbaşı 2021 özel çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.00’da canlı olarak yapılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?



2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.



Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri bayiler ve millipiyangoonline.com internet adresinden satışa çıkarıldı.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.



MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan ve ntv.com.tr Milli Piyango sorgulama sayfasından sorgulayabilirsiniz.