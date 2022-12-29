Milli Piyango bilet satışı ne zaman sona erecek?  Milli Piyango bilet satışının sona ereceği tarih ve saat

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Bu yıl, tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye için şansını denemek isteyenler ise biletlerin satışa sunulmasıyla Türkiye’nin dört bir yanında biletlerini satın almaya başladı. Çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet ise 200 TL'den satılıyor.





MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Biletler 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.