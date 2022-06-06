Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile 2 Türk uçağının durumu ele alındı.

Haberler - NTV Haber 06.06.2022 - 15:00

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemileri ele aldı.

Ayrıca savaş başlamadan önce Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götüren ancak hava sahası kapandığı için Kiev'de kalan dev nakliye uçakları A400M'ler gündemdeydi.

İki bakan, Türk ticari gemilerinin ve A400M uçaklarının durumunu değerlendirdi.

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