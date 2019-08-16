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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya gitti.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı.
Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.
ABD'Lİ KOMUTAN GENELKURMAY'DA
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de bulunan ABD askeri heyetinin temaslarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada dün Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki askeri heyetin bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ettiği belirtildi.
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