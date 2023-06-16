Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Görüşmede, NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliğini onaylama çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Bugünkü görüşmede asıl amacım, Savunma Bakanlığı'na getirilmesi dolayısıyla kendisini tebrik etmekti." diyen Austin, "Tabii ki İsveç'in üyeliğini sağlamak için her fırsattan istifade etmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.