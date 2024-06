Milli Savunma Bakanı Güler: "Türk askerinin yetenekleri tarihe altın harflerle yazılmıştır"

Milli Savunma Bakanlığınca Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) Beşiktaş'taki yerleşkesinde "Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Paneli" düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, panelin Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına katkı sağlayacağına yürekten inandığını söyledi.



Kıbrıs'taki anlaşmazlıkların, Rumların Kıbrıs Türklerini 1960'ta kurulan "ortaklık devleti"nin dışına çıkarmak, Ada'da birlikte yaşama mutabakatını terk edip Türkleri sindirmek ve Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetme girişimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını aktaran Güler, Rumların tüm baskı, terör ve yıldırma çabalarına rağmen Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığını ve kazanılmış haklarını muhafaza etmek için destansı bir mücadele verdiğini kaydetti.



Türkiye'nin, haklı mücadelede daima KKTC'nin yanında yer aldığına dikkati çeken Güler, "Bu harekat, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek unsurlarının, Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı harekatı olması ve büyük bir başarıyla icra edilmesi bakımından müstesna bir yere sahiptir. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ve iki aşamada icra edilen bu harekatta Türk askerinin yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı, bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KIBRISLI KARDEŞLERİNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLADI"



Ada'da konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının her iki taraf için de barış ve güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin Ada'daki askeri varlığını farklı bir şekilde tanımlamak, bu konuda provokatif söylemler dile getirmek Rum tarafına hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yarım asırdır Ada'da kan ve gözyaşı yoksa bu, Türk Barış Kuvvetlerinin oradaki varlığı sayesindedir. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konum, sadece Ada'nın değil, hassas bir süreçten geçen Akdeniz'deki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemdedir. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim ki Kıbrıs meselesi bizim için bir sorun değil, milli davadır. 50 yıllık süreçte yaşananları analiz ettiğimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın soydaşlarımızın bağımsızlık mücadelesinde ne denli önemli olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Türkiye, o günden bugüne kadar, Ada'da barış ve istikrarın sağlanması için her türlü gayreti göstermiştir, göstermeye devam edecektir. Harekat sonrası çeşitli ambargolara ve yaptırımlara maruz kalmasına rağmen Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerine her türlü desteği sağlamıştır, bundan sonra da sağlamaya devam edecektir."



Bakan Güler, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almasının Kıbrıs Türkü'nün istiklal ve istikbaline sahip çıkma azim ve kararlılığının en açık göstergesi olduğunu bildirdi.



Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin yıllarca uluslararası çözüm önerilerine olumlu yaklaştığının altını çizen Güler, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun müzakerelerin başarıya ulaşmasına imkan tanımadığını, statükocu söylemlerle hayal kuranların çözümsüzlüğün yegane kaynağı olduğunu söyledi.



Güler, Rum tarafının kendisini Ada'nın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetinin değişmediği sürece, başlatılacak yeni bir müzakerenin başarıya ulaşabilmesinin ve Kıbrıs Adası'nda bir ortaklık kurulabilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.



Bu meselenin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin en önemli önceliklerinden olduğunu kaydeden Güler, "Rum tarafının provokatif adımları ve üçüncü ülkelerden aldığı askeri yardımlar da sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet etmektedir. Artık, Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiği bilinmelidir." dedi.