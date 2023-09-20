Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığa ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.