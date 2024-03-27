Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2024
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uHpzqV7XpK
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