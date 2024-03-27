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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

örgütünde çözülme devam ediyor. Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.

Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."

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