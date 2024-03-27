Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor.



Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uHpzqV7XpK