Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu"
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/drSrJY3pS2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2024
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