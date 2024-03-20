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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde ’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu"

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