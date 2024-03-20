Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu"