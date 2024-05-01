Miras kavgasında kardeşini öldürdü

Adana'da iki gün önceki miras kavgasında kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Miras kavgasında kardeşini öldürdü
Arşiv

'nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 29 Nisan'da, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Cumali Ş, tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cumali Ş'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde miras nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli M.Ş, kendisinden kaçmak için komşusunun evine sığınan ağabeyi Cumali Ş'ye, kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Şerif ve eşi Aygül Şerif ile kızı Zeynep Öcal'a pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Şüpheli M.Ş, olay yerinden kaçmış yaralılar ise ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti'de MYK'nın perde arkası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongreleri başlatma talimatı

AK Parti'de MYK'nın perde arkası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongreleri başlatma talimatı

Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 2 kişi yaralandı

Ters yönden giden motosiklet sürücüsü ile drift atan sürücüye ceza

Ters yönden giden motosiklet sürücüsü ile drift atan sürücüye ceza

Memur-Sen Taksim’e çelenk bıraktı

Memur-Sen Taksim’e çelenk bıraktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...