Miras yüzünden babasını öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Uzun Çarşı Caddesi'nde H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
BABASINI CADDEDE BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KATİL EVLAT ARANIYOR
Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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