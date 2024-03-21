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Miras yüzünden babasını öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, miras meselesi yüzünden tartıştığı babasını caddede bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan katil evlat aranıyor.

Miras yüzünden babasını öldürdü
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'nın Suruç ilçesi Uzun Çarşı Caddesi'nde H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

BABASINI CADDEDE BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL EVLAT ARANIYOR

Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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