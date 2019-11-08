Miras yüzünden oğlunu öldüren baba tutuklandı

Aksaray'da tartıştığı oğlunu öldüren baba tutuklandı. Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan oğlu M.E.'yi (48) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.E.'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen R.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Dün, Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta oturan M.E (48) ile babası R.E. (72) arasında miras yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.E. tabancayla oğlu M.E.'yi başından vurarak öldürmüştü.