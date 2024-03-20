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Misafir için geldiği eve alevler arasında kaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Evde biri misafir olmak üzere 2 kişi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Misafir için geldiği eve alevler arasında kaldı

Karacabey ilçesi Çavuş Mahallesi'nde, Mustafa T.'ye ait evde, gece yarısı yangın çıktı.

Mustafa T. sobayı yakarken eşi Sema T. (49) bir süre sonra bacadan alevler çıktığını fark etti. Evdeki 4 kişi dışarı çıktı. Mahalleli, Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yangın söndürme tankeriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, ev ikullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan Sema T. ile evde misafir olarak bulunan Halil Y. (53) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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