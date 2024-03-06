MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK’ya yönelik Süleymaniye’de operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi. Kümek'in bir dönem örgütün üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a yakın bir isim olduğu öğrenildi.

MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

MİT son operasyonunu Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de gerçekleştirdi.

Operasyonda terör örgütü ’nın sözde sorumlularından Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi.

MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi - 1

BAYIK VE KALKAN'A YAKIN BİR İSİMDİ

Kümek'in bir dönem örgütün üst düzey isimlerinden Cemil Bayık ile Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını da yaptığı öğrenildi.

örgütü PKK'nın istihbarat oluşumunun bünyesinde özel görevlere katıldığı belirlenen Kümek'in bölge halkını aleyhinde örgütlediği belirlendi.

1999 yılında örgüte katıldığı belirlenen terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla aranıyordu.

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