MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

BAYIK VE KALKAN'A YAKIN BİR İSİMDİ



Kümek'in bir dönem örgütün üst düzey isimlerinden Cemil Bayık ile Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını da yaptığı öğrenildi.



Terör örgütü PKK'nın istihbarat oluşumunun bünyesinde özel görevlere katıldığı belirlenen Kümek'in bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği belirlendi.



1999 yılında örgüte katıldığı belirlenen terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla aranıyordu.