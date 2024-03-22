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MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "terörden arananlar" listesinde ''yeşil kategori''de bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.

MİT, "yeşil kategori"de aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Seydo Kod" adlı Halil Tekin'i 'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından takibe alınan terörist Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi.

MİT'ten Kamışlı'da operasyon: PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi - 1

Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla terörist Tekin'i etkisiz hale getirdi.

örgütü PKK/YPG'ye 2007'de katılan, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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