MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.
MSB: 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
BAZI YARALILARIN DURUMLARI AĞIR
Patlamada yaralılar olduğu da belirtildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar, dinamik mikser atölyesinde üretime hazırlanırken patlama olduğunu ve 5 kişinin enkaz altında kaldığını söylemişti.
Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.
Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.
Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.
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