MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

MSB: 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu - 1

BAZI YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Patlamada yaralılar olduğu da belirtildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu - 2

Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar, dinamik mikser atölyesinde üretime hazırlanırken patlama olduğunu ve 5 kişinin enkaz altında kaldığını söylemişti.

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu - 3

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.

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