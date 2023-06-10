MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.



MSB: 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."