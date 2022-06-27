Montrö bildirisi davasında ara karar

Mahkeme, montrö bildirisi olarak bilinen davada 103 sanık hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı.

Haberler - NTV Haber 27.06.2022 - 15:34

Montrö bildirisi davasında ara karar

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Kamuoyunda amirellerin montrö bildirisi olarak bilinen davada, mahkeme ara kararını' açıkladı. Tüm sanıkların haklarındaki adli kontrol kararları kaldırıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tüm sanıkların duruşmalardan 'vareste tutulmasına' da karar verdi. Yani daha önceden ifadesi alınmış sanıklar duruşmalara katılmayacak.

19 Eylül'de görülecek duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.

"Amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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