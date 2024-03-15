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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazda 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.  Kazada 1 kişi yaralandı. 

Fırat Ç, idaresindeki  motosiklet ile Abdulsamet B.'nin kullandığı  otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Sebze Hali yol ayrımı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fırat Ç., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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