Motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi öldü

Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkiinde meydana gelen olayda, Mehmet Fışkınlı (50) yönetimindeki otomobil ile seyir halindeyken, Yusuf Yusmak (16) idaresindeki plakasız olduğu öğrenilen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil köprüden aşağıya düştü. Motosikleti ise yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Yusuf Yusmak ile motosiklette yolcu konumundaki Yavuz Yumaç (14) ve otomobil sürücüsü Mehmet Fışkınlı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Öte yandan, Mehmet Fışkınlı'nın kızının da geçtiğimiz sene traktör kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.