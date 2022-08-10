Motosikletle gelip 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdüler

Küçükçekmece’de motosikletle gelen şüpheliler sokak ortasında bulunan bir kişiyi silahla vurarak öldürdü. Şüpheliler motosikleti olay yerinde bırakıp kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberler - İHA 10.08.2022 - 07:59

Motosikletle gelip 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdüler

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde, motosikletle dükkan önüne gelen şüpheliler silahla sokak ortasında bulunan bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle vurdu. Daha sonra şüpheliler geldikleri motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vurularak kanlar içinde yatan kişi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETİ OLAY YERİNDE BIRAKARAK KAÇTILAR

Şüpheliler olay yerine geldikleri motosikleti bırakarak kaçtılar. Polis ekipleri olay yerindeki motosiklet üzerinde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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