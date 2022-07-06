Motosikletle kurbanlık koyun taşıdılar

Sultanbeyli'de bir motosiklet sürücüsü ve yolcusu kurbanlık koyun taşıdı.

Haberler - İHA 06.07.2022 - 15:24 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 15:49

Motosikletle kurbanlık koyun taşıdılar

İstanbul Sultanbeyli’de bir kurbanlık motosikletle taşınırken görüntülendi.

Bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı.

İkili çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti.

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