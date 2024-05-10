MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Paylaşımda "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Manisa'da hayvan hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

Arnavutköy'de kaldırımda otomobiliyle ilerleyen sürücüye ceza

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

30 yıldır süren imar tartışmasında yıkım kararı çıktı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü firari yakalandı

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...