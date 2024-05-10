MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



Paylaşımda "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" ifadeleri kullanıldı.