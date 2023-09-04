MSB: F-4 savaş uçağının parçası açık otoparka düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, park halindeki 3 araç hasar gördü.

MSB: F-4 savaş uçağının parçası açık otoparka düştü

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye gitti.

MSB: F-4 savaş uçağının parçası açık otoparka düştü - 1

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir."

Edinilen bilgilere göre; olay TEKNOFEST'te sergilenen F-4 2020 tipi uçağın Eskişehir'e dönüşü sırasında gerçekleşti.

Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan ayrılan yedek yakıt tankı, park halinde bulunan araçların üstüne düştü.

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