MSB: F-4 savaş uçağının parçası açık otoparka düştü

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir."

Edinilen bilgilere göre; olay TEKNOFEST'te sergilenen F-4 2020 tipi uçağın Eskişehir'e dönüşü sırasında gerçekleşti.



Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan ayrılan yedek yakıt tankı, park halinde bulunan araçların üstüne düştü.