Sibergöz-39 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Opersyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te düzenlendi.
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