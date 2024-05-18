Sibergöz-39 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sibergöz-39 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli , Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 şüphelinin  yakalandığını açıkladı.

Opersyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te düzenlendi.

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