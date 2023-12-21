MSB kaynaklarından, Tuzla Piyade Okulu'ndaki tartışmaya ilişkin açıklama

MSB kaynaklarınca, İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Kaynaklar; Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin soru üzerine şu bilgileri paylaştı:



“Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, derhâl idari ve adli soruşturma başlatıldığını 23 Kasım’daki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında ifade etmiştik. Sayın Bakanımız da 16 Aralık’taki Yıllık Basın Değerlendirme Toplantısında gerekli açıklamaları yaptı. Son olarak dün Bakanlığımız resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.



''DİSİPLİNE AYKIRI HİÇBİR OLAYA MÜSAMAHA YOKTUR''



Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.



Bahse konu olayda;



- Millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak,

- Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar,

- Diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek,

- Ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157’de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır.



''DİSİPLİN İNCELEMESİ SONUCU KARAR VERİLECEK''



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır.



''ATATÜRK SEVGİMİZİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL''

Bu olayla ilgili, TSK ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk’e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir.”



TSK İÇİNDE TARİKAT İDDİALARI



Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddiaları için Bakanlık kaynakları “TSK tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır.” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Kasım'da bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlamıştı. Ardından duruma tepki gösteren bazı teğmenler, o teğmenin odasının kapısına Atatürk posteri asmış, yaşanan tartışma sonrası konu yargıya taşınmıştı.

