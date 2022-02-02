MSB: Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: MSB, Şırnak'ta bir hudut karakoluna yapılan terör saldırısında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Haberler 02.02.2022 - 21:20

MSB: Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Cizre'de bir hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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