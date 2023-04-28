MSB: Sudan'da tahliye uçağımıza ateş açıldı, yaralı yok

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Sudan'daki çatışmalar nedeniyle bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı tahliye için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tipi uçağa hafif silahlarla ateş açıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağa ateş açılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.
Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz." açıklamalarında bulundu.
Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak." diye konuştu.
"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Bizim amacımız kazasız belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle sürdürüyoruz, onlar da oradaki askeri, sivil söz sahibi kişilerle görüşmelerini sürdürüyor. Uçaklarımızın, vatandaşlarımızın emniyetli şekilde tahliyesi için çalışmalarımız devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.
Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak." dedi.
50'DEN FAZLA ÜLKE TAHLİYE OPERASYONU YÜRÜTÜYOR
Türkiye'nin yanısıra ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.
Port Sudan Havalimanı’na inen çeşitli ülkelere ait askeri uçaklar ve yolcu uçakları, Sudan’dan tahliye edilmek isteyen vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak, ülkede bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.
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