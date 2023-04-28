MSB: Sudan'da tahliye uçağımıza ateş açıldı, yaralı yok

Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak." diye konuştu.



"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR



Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Bizim amacımız kazasız belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle sürdürüyoruz, onlar da oradaki askeri, sivil söz sahibi kişilerle görüşmelerini sürdürüyor. Uçaklarımızın, vatandaşlarımızın emniyetli şekilde tahliyesi için çalışmalarımız devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.



Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak." dedi.





50'DEN FAZLA ÜLKE TAHLİYE OPERASYONU YÜRÜTÜYOR