MSB: Terör örgütü Resulayn'da okulu mevzi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.



Terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.

Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzii yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rgBiDal0NC