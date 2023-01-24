MSB: Yunanistan'dan gönderilmek istenen 1'i PKK'lı 27 kişiye müdahale edildi

Yunanistan'dan gönderilmek istenen 1'i PKK'lı 27 kişiye müdahale edildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.