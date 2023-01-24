MSB: Yunanistan'dan gönderilmek istenen 1'i PKK'lı 27 kişiye müdahale edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 27 kişiye müdahale edildiğini, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 PKK/KCK mensubunun da yakalandığını duyurdu.

MSB: Yunanistan'dan gönderilmek istenen 1'i PKK'lı 27 kişiye müdahale edildi

'dan gönderilmek istenen 1'i PKK'lı 27 kişiye müdahale edildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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