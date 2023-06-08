MSB'den bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatılarak, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiği bildirildi.

MSB'den bedelli askerlik açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklama'da şu ifadeler kullanıldı:

"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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