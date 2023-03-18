MSB'den Çanakkale Zaferi paylaşımı

Bugün 18 Mart... Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Paylaşımda, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.