MSB'den paylaşım: HİSAR-A 12'den vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

ntv.com.tr 04.05.2021 - 14:34 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 14:44

MSB'den paylaşım: HİSAR-A 12'den vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.

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