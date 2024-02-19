MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için 2024 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan "Sınav giriş belgesi" duyurusuna çevirdi. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

