MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu

2024 MSÜ sınav sonuçları, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayan binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. 736 bin kişinin katılım sağladığı MSÜ sınavı sonrasında adayların gözü ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının saat 10.00'da duyurulması bekleniyor.



MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



2024 MSÜ sınavının sona ermesiyle birlikte soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyordu.



Saat 13.00'da sona eren MSÜ sınavından kısa bir süre sonra soru ve cevap anahtarı yayımlandı.



MSÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN