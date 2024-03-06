MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 3 Mart'ta ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Askeri öğrenci olabilmek için 2024 MSÜ sınavına katılım sağlayan adaylar için sınavın bitimi sonrasında soru ve cevaplar yayımlandı. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu

2024 , askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayan binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. 736 bin kişinin katılım sağladığı MSÜ sınavı sonrasında adayların gözü 'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü açıklanacak. sonuçlarının saat 10.00'da duyurulması bekleniyor.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu - 1

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2024 MSÜ sınavının sona ermesiyle birlikte soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyordu.

Saat 13.00'da sona eren MSÜ sınavından kısa bir süre sonra soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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