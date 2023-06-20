MSÜ tercih sonuçları açıklandı 2023: e-Devlet MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı. Askeri öğrenci adayları sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecekler.
2023 MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçlarını, e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.
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Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı.— Milli Savunma Üniversitesi (@msuedutr) June 20, 2023
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SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ
Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)
3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.
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