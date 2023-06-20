MSÜ tercih sonuçları açıklandı 2023: e-Devlet MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusu sonrasında açıklandı. 29 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından sonuçlar bugün e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Askeri öğrenci adayları, tercih sonuçları başvuru sonuçlarını e-Devlet şifreleriyle görüntüleyebilecek. İşte 2023 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı 2023: e-Devlet MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Üniversitesi () Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları açıklandı. Askeri öğrenci adayları sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecekler.

2023 MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçlarını, e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

MSÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

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