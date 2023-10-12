Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep olarak kabul edilen haller

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer hallerdir.

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:



a) Doğal afetler.



b) Kanuni grev.



c) Genel salgın hastalık.



d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.



e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.



Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.



