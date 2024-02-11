Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.



Şüpheli gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

