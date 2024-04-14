Muğla Hava Durumu | Muğla İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Muğla İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Muğla için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Muğla hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 16 Nisan 2024 Salı Muğla hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Muğla hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 23°.