Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 22 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için Ege Denizi'ne açıldı.
Bir süre yol aldıktan sonra botun motoru Aktur açıklarında arızalandı. Denizde mahsur kalan kaçak göçmenler, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yardım talep etti.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 22 kişiyi bota alıp Datça Limanı'na getirdi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Muğla'da denizde mahsur kalan 22 kaçak göçmen kurtarıldı
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde mahsur kalan 22 kaçak göçmen kurtarıldı.
Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 22 kaçak göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek için Ege Denizi'ne açıldı.