Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Seferiye Menteş (44) yönetimindeki kamyon, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Savaş Çulha'nın (39) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Çulha ile otomobildeki Fatma Çulha (32) hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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