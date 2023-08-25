Muğla'da kapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı: İşletmeci tutuklandı

Yasa dışı göçmenleri konaklatan işletmeci S.Y. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Öte yandan Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçenin her noktasında yasadışı konaklama ve insan ticareti ile ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.