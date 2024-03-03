Muğla'da sokak ortasında infaz

Muğla'nın Milas ilçesi Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca'ya (61), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kırca'nın cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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