Muharrem İnce: Parti kurmuyorum, Harekete geçiyorum

CHP'den aryılarak, parti kuracağı iddiası ile son dönemde tartışmalarından odağında olan Muharrem İnce'den açıklama var.



Habertürk'e konuşan İnce CHP'yi böleceği eleştirilerine de yanıt verdi.

"Bugünkü sistemde bölmek mümkün değil. Ben bir parti ökurup gidip bunu Cumhur İttifakı'na mı ekleyeceğim" dedi.

İnce, yeni haftada Ankara'da sürece ilişkin açıklamalarda bulunacağını bildirdi. Tartışma sürerken CHP genel Merkezi'nde önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Hiket Çetin ve Murat Karayalçın yaklaşık 1 saat sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımına çevrilmiş durumda. Dün parti meclisi ile ilk toplantısını yapan Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu yarın açıklaması bekleniyor.

MYK'nın ilk toplantısını da Salı günü yapacağı belirtiliyor.