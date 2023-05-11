Muharrem İnce'nin kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

MUHARREM İNCE'NİN AÇIKLAMALARI



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.



Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.



Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçinin görmediğini söyleyen İnce, bütün bunlar olurken bu ülkenin savcılarının ve gazetecilerinin, bunlara değinmediğini dile getirdi.



Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, şöyle devam etti:



"Sahte görüntüler yayımlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey yayımlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. 'Özel hayatın gizliliği' diyor. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki, benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, bu iftira."



Bir gazetecinin söz konusu görüntülerle ilgili "gerçek ya da montaj fark etmez" şeklinde ifade kullandığını aktaran İnce, "Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin, çünkü gerçek değil." değerlendirmesinde bulundu.

"ALENEN İFTİRA"

İnce, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti, benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira." sözlerini sarf etti.

