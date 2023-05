Muharrem İnce'nin kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Muharrem İnce, şunları kaydetti:



"5 milyon dolarlık banknot, dekont; yazıyor geçiyor adam. Ya nerede bu savcılar? Neredesiniz siz? Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar, oğlumun üzerinde 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak yaşadım. Her şeyim ortada. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Ben açıklıyorum, bana çamur atıyor. Benden başka açıklayan yok ki. Her şey ortada. Adam çıkıyor, 'evini nereden aldın' diyor. Ben evi 2016'da almışım. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor, bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla, döne döne. Her gün bir iftira var, 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum."



Memleket Partisinin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu, mutlaka Meclise girmesi gerektiğini vurgulayan İnce, "Neden söyleyeyim; HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, Devalı, Gelecekli var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Mecliste. Atatürkçülerin o Mecliste olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Memleket Partisi mutlaka o Mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar, Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız." diye konuştu.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM" Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' dedim. 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."



İnce, açıklamalarının ardından parti genel merkezinden ayrılırken, gazetecilerin, sağlık durumuyla ilgili sorusuna, "Gayet iyiyim." yanıtını verdi.