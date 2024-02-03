Muharrem Tutuş kimdir? AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş kaç yaşında, nereli?

Muharrem Tutuş, 1983 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi'nde Denetim, Muhasebe ve Finans bölümünde lisans eğitimi aldı.



AK Parti’de sırasıyla İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı yaptı.



2019 yerel seçimleriyle birlikte İzmit Belediyesi meclis üyesi oldu. 2021 yılından bu yana İzmit Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı.



2023 genel seçimleri öncesinde istifa eden Ali Güney’in yerine İzmit İlçe Başkanı olarak atanmıştı.



2024 yılı yerel seçimleri için, 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle ilçe başkanlığı görevinden ayrıldı.



Muharrem Tutuş evlidir.